العامري يعزي السيد الخامنئي والشعب الإيراني بوفاة رئيسي ومرافقيه

2024-05-20 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الاثنين، التعازي والمواساة إلى الإمام السيد علي الخامنئي والشعبِ الإيراني بحادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم.وقال العامري، في تدوينة على موقع (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلى سماحة ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)، نتقدم الى مقامكم الكريم بعظيمِ العزاء وبالغِ المواساة والى الشعبِ الإيراني الشقيق، والى الحكومةِ الإيرانية، والى أسر الأعزاء الراحلين في هذه الحادثة المؤلمة التي تسببت برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي، وإمام جمعة تبريز محمد علي آل هاشم، ووزيرِ الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهم".وأضاف: "أننا على ثقةٍ راسخة باللهِ تعالى، وبحكمةِ القيادة وحسنِ تدبيرها، وبصبرِ الشعبِ الإيراني وإيمانِه، في أن تتجاوزَ إيران الإسلام العزيزة آثارَ تلكَ المحنةِ وتداعياتها، مثلما تجاوزت مِحنِها السابقة، ونجحت في تحويلها الى فرصِ نجاحٍ وتفوقٍ وانتصار".وختتم بالقول: "سائلين العليَّ القدير أن يشملَ الراحلين الأعزاء بواسعِ رحمته، ويسكنهم فسيحَ جناته، ويلهمَ الشعبَ الإيراني الشقيق وقيادتَه الحكيمة، الصبرَ والثبات لمواصلةِ مسيرةِ العزِ والانتصارات".