العراق يعلن الحداد بوفاة الرئيس الايراني

2024-05-20 14:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، الحداد العام ليوم واحد بوفاة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان "وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، تعلنُ الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق ليوم واحد، غداً الثلاثاء". وأعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، عن خالص تعازيه للحكومة الإيرانية وشعبها بوفاة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث مأساوي. وقال رئيس الوزراء في بيان