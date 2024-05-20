2024-05-20 14:12:06 - المصدر: منصة إيشان

كلف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، محمد مخبر، بإدارة السلطة التنفيذية في إيران، لحين إجراء انتخاب رئيس جديد خلال مدة 50 يوماً. وقال خامنئي، في تغريدة على موقع اكس، تابعتها منصة “إيشان”، جاء فيها: “سوف يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية جناب السيد محمد مخبر وفق المادة 131 من الدستور منصب إدارة السلطة […]

ظهرت المقالة خامنئي يكلف محمد مخبر لرئاسة إيران والترتيب لانتخابات خلال 50 يوما أولاً على ايشان.