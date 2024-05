2024-05-20 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل وفد سياحي صربي، اليوم الاثنين، إلى أهوار الجبايش ومرسى الاهوار في محافظة ذي قار.واجرى الوفد رحلة سياحية للتمتع بالبيئة الطبيعية وتجربة رحلة المشحوف في عمق اهوار الجبايش جنوب مدينة الناصرية.وتشكل مساحة الأهوار في الناصرية خمس مساحة محافظة ذي قار، وتتوزع على 10 وحدات إدارية من أصل 20...

The post بالصور: وفد صربي يجري جولة سياحية في أهوار ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.