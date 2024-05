النهوض بالواقع الشبابي على طاولة مدير شباب ورياضة ذي قار ومستشار رئيس الوزراء

2024-05-20 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: ناقش مدير شباب و رياضة ذي قار مهند السهلاني، اليوم الاثنين، خلال اجتماع دعا إليه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب وعضو المجلس الأعلى للشباب قاسم الظالمي لمدراء مديريات الشباب والرياضة، عمل مديريات الشباب وإيجاد السبل الكفيلة للارتقاء بعملها. وذكر السهلاني في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية...

