بالصور: عشرات التربويين يتظاهرون أمام مبنى تربية شمال الناصرية للمطالبة بالترفيعات

شبكة اخبار الناصرية: تظاهر العشرات من التربويين، اليوم الاثنين، في قضاء قلعة سكر شمل مدينة الناصرية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية للعام 2023 . وتجمع المتظاهرون امام مبنى قسم تربية قلعة سكر وهم يحملون لافتات كتب عليها ( نحن كوادر التعليمية نطالب بارجاع حقوقنا الترفيعات والعلاوات عام 2023 ، ومحاسبة المقصرين...

