النفط توقع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي

2024-05-20 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، توقيع عقد بالاحرف الاولى مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبتروعراق (Gereh and Petro Iraq) لتطوير حقل المنصورية الغازي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة نفط الوسط وقعت عقد بالاحرف الاولى مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبتروعراق (Gereh and Petro Iraq) لتطوير حقل المنصورية الغازي".

وأضاف، أن "هذا العقد يأتي ضمن جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز بعد التوقيع على عقد تطوير حقل عكاز الغازي"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على غلق ملف الغاز المحروق واستكمال المشاريع قيد التنفيذ في ذلك، الى جانب استثمار الحقول الغازية وتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة والتي اسفرت عن احالة (13)حقلا موزعة على (10) محافظات" .

من جهته، أكد مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين، وفقاً للبيان أن "الانتاج الاولي لعقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى، هو الوصول إلى انتاج (100) مقمق في غضون (18) شهراً، وتحقيق انتاج الذروة (300) مقمق يومياً في غضون (4-5) سنوات بعد توقيع العقد".