الصدر يعزي برحيل الرئيس الإيراني ورفاقه

2024-05-20 14:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزى زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وقال الصدر في تدوينة عبر منصة (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم": "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه ببالغ الأسى، فلا يسعنا إلا أن نعزّي الجمهورية الإسلامية بهذا الحادث الجلل".

واضاف: "راجين من الله تعالى أن يمن على الشعب الإيراني بالأمن والأمان، وعلى الشعبين العراقي والإيراني الصديقين بالأخوة والأمان والإستقلالية تحت ظل

مرجعيتهم".

وختم بالقول: "نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ولا سيما عن عراقنا الحبيب وغزة الحبيبة".

وصباح اليوم الاثنين، أكدت الحكومة ومصادر وسائل إعلام إيرانية، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.