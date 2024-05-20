السيد الصدر يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

2024-05-20 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

قدم زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة رئيسي ومرافقيه.

وقال السيد الصدر، في تدوينة على منصة (X) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه ببالغ الأسى، فلا يسعنا إلا أن نعزّي الجمهورية الإسلامية بهذا الحادث الجلل، راجين من الله تعالى أن يمن على الشعب الإيراني بالأمن والأمان، وعلى الشعبين العراقي والإيراني الصديقين بالأخوة والأمان والاستقلالية تحت ظل مرجعيتهم".

واختتم بالقول: "نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ولا سيما عن عراقنا الحبيب وغزة الحبيبة".