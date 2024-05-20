قرارات المجلس الأعلى للشباب في اجتماعه الخامس برئاسة رئيس الوزراء

2024-05-20 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مقررات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للشباب، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للشباب، حيث جرت خلاله مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات، واتُّخذت القرارات الخاصة بها".

وأضاف البيان: "ففي مجال تنمية الأعمال الريادية ودعمها، وافق المجلس على إطلاق (المسابقة الوطنية لريادة الأعمال)، بالتعاون مع مبادرة ريادة، وتستهدف المشاريع الشبابية الريادية حيث سيحصل (100) مشروع شبابي ريادي على قرض من مبادرة (ريادة) يصل لـ (100) مئة مليون دينار".

وتابع: "وفي مسار دعم التنافس المعرفي بين الشباب، تمت الموافقة على قيام سكرتارية المجلس الأعلى للشباب بإنشاء منصّة (عيون المعرفة)، وهي منصّة علمية معرفية تتضمن 10 أقسام مختلفة، كل قسم يحتوي على 1200 سؤال ضمن تخصص القسم، وتنشأ المنصّة لطلبة الجامعات، وتهدف لإقامة مسابقة معرفية لهم كل شهر، على أن تكون مدة المسابقة نصف ساعة للإجابة عن 100 سؤال ويحصل 50 فائزاً شهرياً من الطلبة على جوائز مادية مقدارها 150 ألف دينار، وتهدف المنصّة لتشجيع التنافس المعرفي ورفد طلبة الجامعات بمعلومات مهمة في تخصصاتهم".

ولفت إلى أنه "من أجل متابعة أوضاع الشباب العراقيين في المهجر ورعايتهم، تقرر قيام وزارة الشباب والرياضة بإطلاق برنامج (شباب في المهجر) يهدف إلى تمكين الشباب العراقي المقيم خارج العراق وتعزيز اندماجهم في المجتمع العراقي، بالتعاون مع سكرتارية المجلس الأعلى للشباب".

وأردف بالقول: "ووافق المجلس على قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بتوفير الدعم للشباب العراقيين داخل العراق وخارجه، من الراغبين بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية، وكذلك الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، عبر تخفيض أجور الإقامة بالنسبة للفنادق التابعة لهيئة السياحة وتخفيض أجور النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، على أن تتحمل وزارة الثقافة المسؤولية القانونية عن اختيار الشباب المشاركين، والتأكد من مشاركتهم في الفعاليات مدار البحث".

وأشار إلى أن "الاجتماع اتخذ قراره بالموافقة على قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بتخصيص ‎%‎25 من جائزة الإبداع العراقي، في دورتها المقبلة التي تنظمها الوزارة، باستهداف الشباب دون سنّ الخامسة والثلاثين؛ لفسح المجال أمامهم للتنافس في الوسط الإبداعي وفي جميع الحقول؛ دعماً لشريحة الشباب".