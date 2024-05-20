مصرف الرشيد يطلق وجبة من القروض لدعم الخريجين والباحثين عن فرصة عمل

2024-05-20 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مصرف الرشيد يطلق وجبة من قروض ريادة للفئات المشمولة بها

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انسجاما مع توجيهات مجلس الوزراء لدعم شريحة الشباب والخريجين الباحثين عن فرصة عمل



اطلق مصرف الرشيد وجبة جديدة من قروض ريادة عبر البطاقة الالكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة ريادة



واضاف ان التقديم للمسجلين من خلال تطبيق مصرف الرشيد ويتم المنح خلال يوم كحد اقصى

واوضح ان المبلغ يبدأ من

(١ الى ٢٠ ) مليون دينار عراقي فقط



واكد ان التقديم على كافة السلف الالكترونية من خلال تطبيق مصرف الرشيد حصرا ولا يحتاج لاي وسيط





