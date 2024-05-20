2024-05-20 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين (20 آيار 2024) توقيع عقد بالاحرف الأولى مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبتروعراق (Gereh and Petro Iraq) لتطوير حقل المنصورية الغازي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذا العقد يأتي ضمن جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز بعد التوقيع على عقد تطوير حقل عكاز الغازي".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل على غلق ملف الغاز المحروق واستكمال المشاريع قيد التنفيذ في ذلك، الى جانب استثمار الحقول الغازية وتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة (التكميلية) والسادسة والتي اسفرت عن احالة (13) حقلا موزعة على (10) محافظات" .

من جهته، أكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، أن "الانتاج الاولي لعقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى، سيصل إلى (100) مقمق في غضون (18) شهراً، وتحقيق انتاج الذروة (300) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) في غضون (4-5) سنوات بعد توقيع العقد".



