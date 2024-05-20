2024-05-20 15:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وقعت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عقداً بالأحرف الأولى مع ائتلاف شركتين صينيتين لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، ضمن التوجه الحكومي لاستثمار الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أعلن أن شركة نفط الوسط وقعت العقد ائتلاف شركتيّ "جيرا" و"بتروعراق" الصينيتين، ضمن جهود استثمار الغاز بعد التوقيع على عقد تطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار.

وأضاف "الوزارة تعمل على غلق ملف الغاز المحروق واستكمال المشاريع قيد التنفيذ في ذلك، إلى جانب استثمار الحقول الغازية وتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة التكميلية، والسادسة والتي أسفرت عن إحالة 13 حقلاً موزعة على عشر محافظات".

من جهته، أكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، أن الإنتاج الأولى لعقد تطوير حقل المنصورية الغازي، الوصول إلى 100 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) في غضون 18 شهراً، وتحقيق إنتاج الذروة وهو 300 مقمق في غضون 4-5 سنوات بعد توقيع العقد.