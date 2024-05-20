التربية: إطلاق مبادرة رئيس الوزراء لدعم مواهب الأيتام بالحساب الذهني مطلع حزيران

2024-05-20 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استعدادها لإطلاق مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدعم مواهب الأيتام في الحساب الذهني مطلع حزيران المقبل .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي في وزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء زار مدرسة الأمل المنتظر في السماوة يرافقهم معاون المدير العام للتربية علي الخزعلي للاطلاع على مواهب التلاميذ الأيتام وأبناء الشهداء والمتعففين".

وكشف المكتب، عن "قرب إطلاق مبادرة دولة رئيس الوزراء الداعمة للموهوبين الأيتام في الحساب الذهني"، لافتاً إلى أن "المبادرة ركزت على دعم الطاقات العلمية للموهوبين بالحساب الذهني والرياضيات وبرامج الذاكرة في بادرة لاحتضان هذه الشريحة المهمة وتعويضها عن الفقد والحرمان على وفق منهج ستراتيجي وطني يسعى إلى النهوض بملف التربية والتعليم".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه "من المؤمل تفعيل المسابقة في مطلع شهر حزيران المقبل".