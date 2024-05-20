2024-05-20 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت قيادة عمليات بغداد،اليوم الاثنين،توضيحاً بشأن دخول العجلات طريق بغداد - صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قائد عمليات بغداد وخلال جولاته الميدانية، التقى الجهات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق بغداد صلاح الدين، وذلك لإيجاد الحلول وتسهيل حركة سير عجلات الحمل القادمة من منطقة النباعي باتجاه مركز العاصمة".

وأضاف البيان أنه "بعد التنسيق مع مسؤولي الشركة المنفذة بحضور عضو مجلس محافظة بغداد ومدير عام الطرق والجسور وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة والمرور العامة، حيث تنسب دخول العجلات من (سيطرة النباعي) شمال بغداد، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً إلى الرابعة صباحاً كوقت إضافي يسمح خلاله للعجلات باستخدام الطريق الرئيس لضمان عدم التأثير في سير عمل الشركة المنفذة للمشروع ولتقليل الزخم المروري الذي يحصل نتيجة تكدس العجلات".

وأكد البيان "على ضرورة التزام المواطنين من سائقي العجلات بالتوقيتات والحمولة المقررة حسب الضوابط المرورية المعمول بها وتلافي المساءلة القانونية التي قد يتعرض لها السائق نتيجة عدم الالتزام".