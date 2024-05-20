2024-05-20 15:41:06 - المصدر: جونو سبا

مع التركيز على التصميم المخصص للمساحة والإنتاجية، تقدم Juno SPA حلولاً مخصصة للفنادق والمنشآت الاجتماعية والمشروعات الفردية. تتضمن مجموعة حلول المنتجعات الكبيرة التي تقدمها Juno SPA الحمامات التركية والساونا وغرف البخار وغرف الملح وغرف الثلج والمسابح، وهي مصممة بعناية ودقة لتلبي الاحتياجات الفريدة لكل مشروع.

إسطنبول — توسع شركة Juno SPA Design & Manufacture للتصميمات الفنية المتميزة، والرائدة في منتجات المنتجعات المخصصة، من مجموعة منتجاتها لمقدمي خدمات الاستضافة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وبفضل إرشادات غونر يافوزر مالك الشركة، تهدف الشركة لترسيخ علامة فاصلة جديدة في تصميم المنتجعات والإنتاج. ولتقديم الخدمة للعملاء ممن يبحثون عن الخدمة والجودة الاستثنائيتين حول العالم؛ تلتزم Juno SPA بإعادة إحياء الأناقة والذكريات المرتبطة بالحمامات التركية (الحمام)، وتقديم تجربة منتجعات جديدة للمنطقة.

ومع التركيز على التصميم المخصص للمساحة والإنتاجية، تقدم Juno SPA حلولاً معدة خصيصًا للفنادق والمنشآت الاجتماعية والمشروعات الفردية. تتضمن الخدمات الشاملة التي تقدمها الشركة الحمامات التركية والساونا وغرف البخار وغرف الملح وغرف الثلج والمسابح، وهي مصممة بدقة لتلبي الاحتياجات الفريدة لكل مشروع.

"نسعى لتشييد حمام واحد على الأقل في كل دولة"

"أظهرت لقاءاتنا في أوروبا أن معرفة الغرب بالحمامات التركية قليلة للغاية مقارنة بالشرق الأوسط. كما لاحظنا في دول مثل فرنسا ومالطا وألمانيا، أن فكرة الحمام تسترجع صورًا لغرف البخار بجدران مغطاة بالفسيفساء، وتشكل هذه الصور الخاطئة مشكلة في التمثيل المعماري للحمامات التركية"، وفقًا لغونر يافوزر.

وأضاف "عندما نقدم تمثيل تصميم لعميل، نقدم الكثير من المعلومات التي تجيب عن أسئلة مثل "لماذا تحتاج المنشأة لحمام تركي؟" و"ما هي فوائد الحمام؟" و"ما الوقائع المعمارية المتعلقة بالحمام التركي؟". وبالتالي نتأكد من أن الحمامات معروفة وتتلقى التقدير الذي تستحقه".

ويقول يافوزر إنهم يهدفون لتشييد حمام واحد على الأقل في كل دولة لإحياء هذا التقليد الذي يعود لألف عام، بفضل Juno SPA.

تتعامل Juno مع المشروعات الكبيرة على أساس تسليم المشروعات الجاهزة

تمتلك Juno SPA منشأة الإنتاج المتقدمة الخاصة بها وفريق التصميم المخصص، مما يتيح للشركة التعامل مع المشروعات من أي حجم بالدقة التي يتطلبها العملاء. بما يزيد عن 5 آلاف مرجع لمشروعات في 55 دولة، فإن Juno SPA معروفة عالميًا بمهاراتها الفائقة واهتمامها بالتفاصيل.

ويضيف غونر يافورز "نفتخر بقدرتنا على تقديم الحلول الجاهزة، من التصور حتى إتمامها". "يجمع مصنعنا ومكتبنا المعماري على مساحة 5 آلاف متر مربع بين التزامنا بالتميز وتسليم المشروعات الكبيرة الضرورية لأسواق الخليج والشرق الأوسط".

علاوة على منهجها المبتكر لتصميم المنتجعات والإنتاج، تظل Juno SPA ملتزمة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة. تستكشف الشركة باستمرار التطبيقات والتقنيات الجديدة لتقليل التأثير البيئي مع تعزيز الكفاءة للحد الأقصى.

بالتطلع للمستقبل، تخطط Juno SPA لتوسيع انتشارها بفرع في الأمريكتين، مما يعزز موقفها كشركة رائدة عالميًا في مجال الصحة والرفاهية.