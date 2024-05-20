2024-05-20 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمصرع رئيس البلاد ووزير الخارجية بحادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم يوم أمس الأحد.

وذكر بارزاني بحسب بيان لمقره ورد لوكالة شفق نيوز،: "شعرت بحزن عميق بسماع خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية".

وأضاف "أتقدم بالتعازي إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة وأسر الضحايا. والصبر والسلوان للجميع".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الحداد في إيران لمدة خمسة أيام بعد مصرع الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

وأعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الإثنين، تشكيل 6 لجان لإدارة شؤون البلاد، بعد حادثة تحطم طائرة الرئيس ابراهيم رئيسي ووفاته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ويعد إبراهيم رئيسي ثامن رئيس لإيران، وقد انتخب عام 2021 خلفا للرئيس حسن روحاني.