العراق يوقع عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي

2024-05-20 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت شركة نفط الوسط، اليوم الاثنين، عقداً بالاحرف الأولى مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبتروعراق Gereh and Petro Iraq لتطوير حقل المنصورية الغازي. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في بيان تلقتهالاقتصاد نيوز، إن هذا العقد يأتي ضمن جهود وزارة النفط لاستثمار الغاز بعد التوقيع على عقد تطوير حقل عكاز الغازي. وأضاف، أن الوزارة تعمل على غلق ملف الغاز المحروق واستكمال المشاريع قيد التنفيذ في ذلك، الى جانب استثمار الحقول الغازية وتفعيل عقود جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة والتي اسفرت عن احالة 13 حقلا موزعة على 10 محافظات . من جهته أكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، أن الانتاج الاولى لعقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى، الوصول إلى انتاج 100 مقمق في غضون 18 شهراً، وتحقيق انتاج الذروة 300 مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم في غضون 45 سنوات بعد توقيع العقد.