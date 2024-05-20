2024-05-20 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

منذ إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح اليوم، إثر حادث تحطم المروحية التي تقله هو ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، حتى توالت بيانات النعي والتعزية، فيما وصف رئيسي بالشهيد، رأى آخرون أن وفاته “خسارة فادحة”. وأعلنت الحكومة العراقية، الحداد العام ليوم واحد، غدا الثلاثاء، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه. […]

ظهرت المقالة سياسيو العراق وزعماؤه ينعون رئيسي: “خسارتنا كبيرة وفادحة” أولاً على ايشان.