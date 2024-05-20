كركوك تعلن تسويق أكثر من 20 ألف طن حنطة خلال أسبوع

2024-05-20 16:06:02 - المصدر: واع

كركوك – واع- مهدي الربحاوي

أعلن فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الاثنين، عن تسويق أكثر من 20 ألف طن حنطة خلال أسبوع، مشيراً الى أن عملية تسليم المبالغ المالية للفلاحين تسير بانسيابية.

وقال مدير فرع كركوك حسين قنبر عزيز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة سايلو الرياض في كركوك، باشرت تسلم محصول الحنطة من الفلاحين المسوقين في قضاء الحويجة ناحية الرياض والمناطق القريبة منها"، مبيناً أن "مجموع ما تم تسويقه لغاية الآن بلغ أكثر من 20 ألف طن خلال أسبوع".

وأضاف، أن "عدد منافذ تسلم محصول الحنطة في كركوَك خلال العام الحالي يتم من أربعة منافذ بعد أن كانت في الأعوام الماضية ثلاثة فقط ،منوهاً بأن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقليل الزخم الحاصل على هيئة التسلم في الحويجة".

وتابع، أن "عملية تسلم محصول الحنطة وتسليم المبالغ المالية للفلاحين تسير بانسيابية".