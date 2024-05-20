وزير التخطيط يدعو جميع المحافظين إلى الاستعداد لإجراء التعداد السكاني

2024-05-20 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، رسالة خطية الى جميع المحافظين يدعوهم الى الاستعداد لإجراء التعداد السكاني في العراق.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم وجه رسالة خطية الى المحافظين كافة، دعاهم فيها الى الاستعداد الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه في العراق، في الـ 20 من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأضافت أن "محافظ الأنبار محمد نوري تسلم اليوم الاثنين الرسالة التي نقلها إليه رئيس الهيئة العراقية للاعتماد محمد لطيف، كما تسلم محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي الرسالة التي نقلها مدير عام دائرة التعاون الدولي ساهر عبد الكاظم، فيما نقلت مدير عام التنمية البشرية رسالة الوزير الى محافظ ديالى مثنى التميمي، وتسلمها النائب الإداري للمحافظة، كما تسلم السيد محافظ النجف الأشرف يوسف گناوي الرسالة التي نقلها إليه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في هيئة الإحصاء عادل عيدان الفتلاوي".

وذكرت أن "الرسالة تضمنت دعوة المحافظين بوصفهم رؤساء اللجان العليا للتعداد في محافظاتهم، الى تقديم الدعم الكامل لدوائر الإحصاء في المحافظات وتسهيل أعمال التعداد، وتشكيل اللجان الفرعية، وحشد التأييد الواسع للمشروع ، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمخازن وقاعات التدريب، ودعم فعاليات التعداد التجريبي الذي سينفذ خلال الشهر الحالي".

وأكد تميم وفقاً للبيان أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي مشروع التعداد العام للسكان اهتماماً كبيراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية تنموية استثنائية"، موضحاً أن "الحكومة ووزارة التخطيط عملتا على توفير أفضل الظروف لضمان نجاحه".

وأعرب "عن أهمية الدور الكبير للحكومات المحلية في ضمان إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر"، لافتاً الى أن "نجاح التعداد سيمثل ضمانة حقيقية لحصول المحافظات على حقوقها المالية كاملة غير منقوصة وفقاً لعدد سكانها الحقيقي والدقيق".

وستشهد الأيام الثلاثة المقبلة من هذا الأسبوع نقل رسالة وزير التخطيط الى باقي المحافظين.