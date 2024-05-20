برلمانية عن كربلاء: لن نصوت على جداول الموازنة إلا بتحقق هذا المطلب

2024-05-20 16:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفضت النائب عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي، يوم الإثنين، التصويت على جداول قانون الموازنة لعام 2024، ما لم يتم إيضاح التخصيصات المالية للمحافظات وطريقة توزيعها.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء صوّت في جلسته الاستثنائية على جداول قانون الموازنة للعام 2024، ولم تصل بعد إلى مجلس النواب، ومن متوقع وصولها يوم غد الثلاثاء".

وأضافت أن "التخصيص المالي للمحافظات في قانون الموازنة لعام 2023 لم يكن بالمستوى المطلوب، وخصوصاً كربلاء التي بحاجة إلى قرابة تريليون دينار من أجل البنى التحتية وتطوير الطرق والمواصلات لأهميتها بين المحافظات وموقعها الجغرافي وخصوصاً في أيام عاشوراء والزيارة الأربعينية".

وتابعت الهلالي "لن نصوّت على جداول الموازنة في مجلس النواب إذا لم تكن واضحة في توزيع التخصيصات المالية للمحافظات وإعطاء أهمية لمحافظة كربلاء".

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأحد، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".

وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".