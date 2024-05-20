وزير التخطيط يدعو إلى الاستعداد لإجراء التعداد السكاني

2024-05-20 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

وجه وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، رسالة خطية الى جميع المحافظين يدعوهم الى الاستعداد لإجراء التعداد السكاني في العراق. وقالت وزارة التخطيط في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم وجه رسالة خطية الى المحافظين كافة، دعاهم فيها الى الاستعداد الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه في العراق، في الـ 20 من شهر تشرين الثاني المقبل". وأضافت أن "محافظ الأنبار محمد نوري تسلم اليوم الاثنين الرسالة التي نقلها إليه رئيس الهيئة العراقية للاعتماد محمد لطيف، كما تسلم محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي الرسالة التي نقلها مدير عام دائرة التعاون الدولي ساهر عبد