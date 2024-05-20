2024-05-20 16:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ أوامر قبضٍ واستقدامٍ صادرةٍ بحقّ عددٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة إهدارهم قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العام. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة تحدَّث في بيان ورد لـ “إيشان”، عن “تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّ رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات والاعتدال في دائرة صحَّة ديالى […]

ظهرت المقالة أهدروا 1.5 مليار دينار.. أوامر قبض واستقدام بحق 12 موظفاً بدائرة صحة ديالى أولاً على ايشان.