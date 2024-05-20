وزير العمل يعلن دخول ضمان التقاعد الاختياري للعمال حيز التنفيذ

2024-05-20 16:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، الاثنين، اصدار فئات دخل الاشتراك في ضمان التقاعد الاختياري، وذلك بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية ودخولها حيز التنفيذ. وذكر الأسدي في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزارة العمل ملزمة بتنفيذ فقرة الضمان الاختباري في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وأوضح، أن شريحة واسعة من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي، لافتاً إلى أن الحكومة ستدفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 ‎‎ اي ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه وهو ما يسمى بـالضمان الاختياري. من جانبها اوضحت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، بحسب بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن الخدمة في التقاعد الاختياري تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، مبينة أن التسديد سيكون شهريا وفقا للفئة التي يتم اختيارها. واشارت إلى أنه بامكان المشترك في خدمة التقاعد الاختياري من فئة الى فئة أخرى بعد مرور سنة، داعية المشاركين بالضمان الاختياري كافة الى الالتزام بتسديد المبالغ شهريا عن الفئة التي يختارونها من أجل ضمان حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم ولعوائلهم.