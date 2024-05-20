2024-05-20 17:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة النزاهة الاتنحادية، اليوم الاثنين، صدور أوامر قبض واستقدام بحق (12) موظفاً بدائرة صحة ديالى.وأفادت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بـ "تنفيذ أوامر قبض واستقدام صادرة بحقّ عددٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة إهدارهم قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العام"، لافتة إلى، أن "أوامر القبض صادرة بحق رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات والاعتدال في دائرة صحَّة ديالى البالغ عددهم (6) مُتَّـهمين، بعد أن أثبتت نتائج تدقيق مُشتريات الدائرة خلال النصف الثاني من العام 2023 التي أجراها مكتب تحقيق ديالى وجود مغالاةٍ كبيرة في أسعار شراء الأجهزة والمواد والمُستلزمات الطبيَّة".وأضافت، أن "نتائج التدقيق الأوليّ، التي قام بها فريقٌ من شعبة التحرّي والضبط في المكتب أشارت إلى هدر مبلغ (1,444,000,000) مليار دينارٍ من المال العامّ في عمليَّة الشراء لمصلحة دائرة الصحَّة وعددٍ من المُستشفيات التابعة لها".وبينت، أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ديالى أصدر إضافة إلى أوامر القبض بحق (8) مُتَّـهمين نُفِّذَ منها ستة، أمر استقدام بحقِّ (4) آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، لافتةً إلى "ضبط أصل وصولات الشراء التي تحتوي على مُغالاةٍ في الأسعار".