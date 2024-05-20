‏المالكي يعزي باستشهاد رئيسي ووزير خارجيته ورفاقهم إثر سقوط طائرتهم المروحية

2024-05-20 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واععزى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، باستشهاد رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهم، إثر سقوط طائرتهم المروحية أمس الأحد.وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتقدم إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية دام ظله الوارف، وإلى الشعب الإيراني الشجاع، بخالص العزاء وعميق المواساة باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهم الكرام، الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، إثر سقوط طائرتهم المروحية أمس الأحد".وأضاف المالكي، أن "هذا المصاب الجلل آلمنا بشدة وهز وجداننا بعمق كبير، غير أن لنا أسوة حسنة في الصبر والتحمل بما جرى على أهل البيت عليهم السلام في كربلاء".وأكد، "أننا على ثقة تامة بأن إيران الإسلامية بوجودكم المبارك وبأبنائها المخلصين، قادرة على تجاوز هذه المحنة، حيث إنها طالما واجهت في مسيرتها الصعاب ولكنها خرجت أقوى وأكثر تصميما وعزما".وتابع المالكي، "أدعو الباري تعالى شأنه أن يتغمد الشهداء بوافر رحمته، ويحلهم دار رضوانه في فسيح الجنان، ويمن على سماحتكم والشعب الإيراني المسلم الشقيق وعوائل الشهداء بجميل الصبر ونعمة الاحتساب".