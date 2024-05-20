نائب رئيس البرلمان يبحث مع محافظ النجف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين
2024-05-20 18:12:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، مع محافظ النجف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "عبد الله مع الوفد النيابي، التقى محافظ النجف يوسف مكي گنّاوي".
وأضاف، أنه "بحث معه جملة من الملفات والموضوعات التي تتعلق بالسبل الكفيلة للارتقاء بواقع الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، مع محافظ النجف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "عبد الله مع الوفد النيابي، التقى محافظ النجف يوسف مكي گنّاوي".
وأضاف، أنه "بحث معه جملة من الملفات والموضوعات التي تتعلق بالسبل الكفيلة للارتقاء بواقع الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".