نائب رئيس البرلمان يبحث مع محافظ النجف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين

2024-05-20 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الاثنين، مع محافظ النجف توفير الخدمات الأساسية للمواطنينوقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "عبد الله مع الوفد النيابي، التقى محافظ النجف يوسف مكي گنّاوي".وأضاف، أنه "بحث معه جملة من الملفات والموضوعات التي تتعلق بالسبل الكفيلة للارتقاء بواقع الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".