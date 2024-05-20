تعطيل الدوام الرسمي في العراق لمدة 9 أيام الشهر المقبل

2024-05-20 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، جدول العطل الرسمية في شهر حزيران القادم، حيث من المتوقع الإعلان عن عطلة لـ9 أيام متتالية.

وكما هو موضح أدناه:

الجمعة 14 حزيران: عطلة أسبوعية.

السبت 15 حزيران: عطلة أسبوعية.

الأحد 16 حزيران: يوم عرفة.

الاثنين 17 حزيران: عيد الأضحى.

الثلاثاء 18 حزيران: عيد الأضحى.

الأربعاء 19 حزيران: عيد الأضحى.

الخميس 20 حزيران: عيد الأضحى.

الجمعة 21 حزيران: عطلة أسبوعية.

السبت 22 حزيران: عطلة أسبوعية.