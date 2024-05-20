توجيه من الصحة بشأن مرض ارتفاع الدم والسكري

2024-05-20 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، بتنفيذ مشروع الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري للمواطنين في الاماكن العامة خلال زيارته مركز صحي الشهيد محمد الدرة للرعاية الصحية الاولية في البصرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحسناوي، زار مركز صحي الشهيد محمد الدرة للرعاية الصحية الاولية في محافظة البصرة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة في المركز برفقه الوفد الوزاري ومدير عام صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي".

واكد الوزير ان "وزارة الصحة تولي اهتمام خاص بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتعمل ضمن حكومة الخدمات على توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية".

واشار الى "تنفيذ الوزارة ودوائرها الصحية لمشروع الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري للمواطنين في الاماكن العامة، داعيا الاهالي الى التعاون مع الفرق الصحية المختصة واجراء الفحص للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الامراض الغير انتقالية والكشف عنها مبكرا وتقليل اثارها ان وجدت".

مشددا على "اهمية بذل ومضاعفة الجهود لخدمة المرضى والعمل الحثيث لتوفير كل مايحتاجه المريض والاهتمام بخدمات الأم والطفل الصحية ضمن الرعاية الصحية الأولية".