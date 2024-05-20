إحباط دخول شاحنة بتصريح أمني مزيف لمنشأة نفطية في البصرة

2024-05-20 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024)، عن إلقاء القبض على متهم حاول الدخول الى إحدى المنشآت النفطية بتصريح أمني مزيف في محافظة البصرة.

وذكر بيان لاعلام المديرية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة تابعة إلى اللواء الثامن ألقت القبض على المتهم وضبط عجلته التي كان ينوي الدخول بها إلى إحدى المنشآت النفطية في البصرة بتصريح أمني مزيف".

وأشار الى "إحالة المتهم مع العجلة وباقي المضبوطات إلى مركز شرطة نفط ضمن قاطع مسؤولية اللواء استكمالاً للاجراءات القانونية وعرض الأوراق التحقيقيّة على القضاء المختص".