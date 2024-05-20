مسعود بارزاني ووفد من الدعوة يؤكدان على أهمية إعادة هيكلة العلاقات والتوصل لتفاهمات

2024-05-20 18:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين لدى استقباله وفد رفيع المستوى من حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق، على أهمية إعادة هيكلة العلاقات والتوصل لتفاهمات بين الأطراف العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، استقبل اليوم الاثنين، في مصيف صلاح الدين وفداً رفيع المستوى من حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق برئاسة خالد الأسدي، نائب الأمين العام لحزب الدعوة - تنظيم العراق".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق وضرورة معالجة المسائل العالقة وتحقيق الاستقرار والتآلف".

وتابع: "كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لتجاوز التهديدات والتحديات والحاجة لإعادة هيكلة العلاقات والتوصل لتفاهمات بين المكونات والأطراف العراقية".