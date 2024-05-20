الحدود يقلب الطاولة على نوروز في دوري نجوم العراق

2024-05-20 18:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الحدود، من الفوز على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 2-1 في افتتاح منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي يوم الاثنين عند الساعة الرابعة عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للحدود سجله المحترف ابراهيم توميو في الدقيقة 45+3. وفي الشوط الثاني أدرك نوروز التعادل عن طريق اللاعب ابراهيم غازي في الدقيقة 69 الذي صوب الكرة بقوة لتسكن شباك مرمى حارس نوروز مجتبى محمد الذي لم يتمكن من فعل شيء، وسجل الحدود هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق البديل حسين جبار.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده الى النقطة 42 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 44 بالمركز السابع.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي أحمد شاكر حكم ساحة، وحسين فلاح مساعدا اولا، وعلاء جواد مساعدا ثانٍ، وسجاد خالد حكما رابعا، وواثق محمد حكم "فار".