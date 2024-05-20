طاقم تحكيم إماراتي يقود لقاء "كلاسيكو" نجوم العراق

2024-05-20 18:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي ان طاقم تحكيم إماراتي سيقود لقاء الزوراء والقوة الجوية في الجولة 31 من دوري نجوم العراق.

وقال محمد عرب نائب رئيس لجنة الحكام لوكالة شفق نيوز؛ ان "طاقم تحكيم إماراتي بقيادة حكم الساحة (عادل النقبي) يقود مواجهة كلاسيكو دوري نجوم العراق بين الزوراء و القوة الجوية الاثنين من الاسبوع المقبل".

واضاف ان "باقي الطاقم وغرفة الـ VAR ايضاً سيتواجد فيها حكام إماراتيين ايضا".

واشار الى ان "تسمية حكام في دورينا يقع ضمن بروتوكول التعاون بين الطرفين في تسمية الحكام في دوريات البلدين وبلدان عربية اخرى".

واكد انه "ضمن الاتفاق سيتم ارسال حكام عراقيين لقيادة مباريات من الدوري الاماراتي والدوريات الخليجية الاخرى".