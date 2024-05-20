وزير العدل يناقش تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري

2024-05-20 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "برئاسة وزير العدل خالد شواني، عقدت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية، اجتماعًا حضره الأعضاء؛ وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة، كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها".وتابع البيان، أنه "في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضمن توصياتها على ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والإجراءات الحكومية، في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بين جميع أطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي".