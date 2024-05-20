المالية النيابية تخطط لاستضافة مسؤولي البنك المركزي بسبب "دولار الحجاج"

2024-05-20 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توعدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، باستضافة المسؤولين بالبنك المركزي لمعرفة اجراءاتهم تجاه المصارف بفعل طريقة تعاملها مع الحجاج والامتناع عن تزويدهم بالدولار.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، ان "البنك المركزي العراقي مطالب بان يشدد الاجراءات على المصارف ومعاقبة اي مصرف لا يتم صرف الدولار وفق السعر الرسمي لحجاج بيت الله الحرام ، خاصة في ظل تأكيدات حكومية على ذلك".

وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية سوف تعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي من اجل متابعة اجراءات البنك في تعامل المصارف مع حجاج بيت الله الحرام ، وتشديد الاجراءات الرقابية على عمل المصارف".

وكانت هيئة الحج والعمرة، قد قالت يوم امس الاحد، ان المصارف العراقية تمتنع عن استقبال الكثير من المواطنين المشمولين بقرعة الحج للحصول على الدولار.

ودعت الهيئة البنك المركزي العراقي لتوجيه المصارف وخاصة المصرف العراقي للتجارة والرافدين والرشيد لفتح ابوابها امام الحجاج لتصريف عملة الدولار.