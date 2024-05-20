2024-05-20 18:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطاني، بأن فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية، قبل ثلاث سنوات، كان بمثابة نقطة انطلاق إلى منصب أكبر، وهو منصب “المرشد الأعلى”، لكن يبدو أن القدر كان له رأي آخر، وبدلاً من أن يساهم فوز رئيسي بالرئاسة في دفعه لتولي منصب المرشد، فقد كلفه حياته. وذكر التقرير، أن “موت الرئيس الإيراني […]

ظهرت المقالة الإعلام الغربي يغرق بـ”المؤامرة” في تفسير مصرع “رئيسي”: إيران دخلت بمشكلة أولاً على ايشان.