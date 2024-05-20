الحدود يحقق فوزا ثمينا على نوروز في دوري نجوم العراق

2024-05-20 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسوميحقق فريق الحدود بكرة القدم، اليوم الاثنين، فوزا ثمينا على نظيره نوروز في دوري نجوم العراق.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع):بأن" فريق الحدود تمكن من تحقق فوزا ثمينا على ضيفه نوروز ضمن الجولة 30 من دوري نجوم العراق في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي".وأضاف، أن" نادي نوروز تقدم أولا بالنتيجة عبر اللاعب ابراهيم توميو في الدقيقة 3 من وقت بدل الضائع للشوط الاول، فيما عاد الكرخ عبر اللاعب ابراهيم غازي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 68، وأضاف حسين جبار هدف الفوز للحدود في الدقيقة 87 من المباراة".وبهذا الفوز، رفع الحدود رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 44 في المركز السابع".