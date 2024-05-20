ذي قار.. الكشف عن 8 آلاف إصابة بالسرطان

2024-05-20 19:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس ذي قار، عبد الباقي العمري، يوم الاثنين، عن أعداد المصابين بمرض السرطان في المحافظة، فيما أكد وجود مساعٍ لإنشاء مركز خاص بهم.

وذكر العمري، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة عقد جلسته اليوم والتي خصصت لمناقشة مرض السرطان في ذي قار الذي بلغت إصاباته أكثر من 8000 بين متوفي ومصاب بالمرض".

وأضاف أن "المجلس ناقش فكرة انشاء مركز مختص بمعالجة مرضى السرطان في ذي قار، بكلفة 15 مليار دينار، وسيمضي بها من أجل إنقاذ أبناء المحافظة من هذا المرض الفتاك".

وأوضح العمري، أن "المجلس اتخذ أيضاً قرارات أخرى، منها تشكيل لجنة داخل صحة ذي قار، لغرض حل العوائق الإدارية التي تحول دون استلام جهاز (بيتا سكان) المختص بمعالجة المصابين بالسرطان، والمستلم منذ 4 سنوات دون استخدامه لغاية الآن".

وأشار رئيس مجلس محافظة ذي قار، إلى "تشكيل لجنة إخلاء طبي مختصة بمصابي مرض السرطان، تكون رديفة في العمل للجنة المشكلة في ديوان المحافظة".