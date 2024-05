2024-05-20 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع شخصين وإصابة آخر، بحادث مروري مروع، في منطقة الكطيعة، شمالي ذي قار.وقال المصدر لـ”شبكة اخبا الناصرية”، إن “شخصان لقيا مصرعهمها، واصيب شخص اخر بحادث مروري في الكطيعة”.وأوضح، أن “الحادث أدى إلى انقلاب احد العجلات على طريق المرور السريع بالقرب من منطقة الگطيعة...

