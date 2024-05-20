2024-05-20 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أثار بعض نجوم برشلونة الجدل حول مستقبلهم مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ظل عدد من نجوم برشلونة (دون تحديد أسمائهم) ما يزيد عن ساعة على أرض الملعب رفقة عائلاتهم، عقب انتهاء مباراة رايو فاليكانو بفوز البارسا (3-0) في الجولة الـ37 من الليجا.

وأشارت إلى أن هذا التصرف أثار شعورا بأنهم يودعون برشلونة، لأن هذه المباراة الأخيرة في الموسم على ملعب البارسا.

وأوضحت أن تصرف لاعبي برشلونة يتزامن مع انتشار أنباء بحدوث ثورة وشيكة في قائمة البارسا بالموسم المقبل.

وذكرت أن المدرب تشافي هيرنانديز، تحدث أيضا عن وجود تغييرات، ورغم فرض السرية حول هذا الأمر، لكن هناك أسماء لاعبين مهددون بالرحيل ظهرت بالفعل في وسائل الإعلام.

وكان برشلونة خسر كل البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الحالي، وخرج بموسم صفري.