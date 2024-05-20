2024-05-20 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل وحماس، والذي تضمن طلباً بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، وعدد من قيادات حركة حماس. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن “واشنطن ترفض إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل وحماس”. وأضاف، أن “قرار […]

ظهرت المقالة واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية: المساواة بين إسرائيل وحماس أمر مُخزٍ أولاً على ايشان.