النفط يفوز على القاسم في دوري نجوم العراق

2024-05-20 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النفط على ضيفه فريق القاسم 3-2 ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 6:15 عصرا

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل النفط اولا عن طريق علي رحيم في الدقيقة 21، وتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف بيير جيان ماري.

وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه الثاني عن طريق علاء محيسن في الدقيقة 67، وسجل النفط هدف التعديل عن طريق حسن داخل في الدقيقة 84 وأضاف النفط هدفا ثالثا في الدقيقة 90+6 عن طريق المحترف كلوزي اكبوزو.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من اوميد مصطفى حكم ساحة، وباسم مزهر مساعدا أولا، ومصطفى عبد الرزاق مساعدا ثانٍ، ومحمد كامل حكما رابعا، ومحمد طارق حكم "فار".