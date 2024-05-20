صندوق العراق للتنمية يقر خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية

2024-05-20 20:48:01 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور السيدة وزيرة المالية، والسادة وزيري التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وشهد الاجتماع البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى.

كما ناقش الاجتماع مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية.

وبحث الاجتماع ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقانات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور.

وشهد الاجتماع، أيضاً، تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع (أجّر وتملّك)، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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