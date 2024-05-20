أمين بغداد يعلن عن مشروع جديد للصرف الصحي يخدم منطقة حي العدل

2024-05-20 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، عن مشروع جديد للصرف الصحي يخدم منطقة حي العدل.وقالت المديرية العامة للعلاقات والإعلام بأمانة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمين بغداد أعلن عن مشروع جديد للصرف الصحي يخدم منطقة حي العدل غرب العاصمة بغداد باستعمال تقنية الحفر المخفي في إطار مشاريع نوعية لتطوير واقع البنى التحتية "، لافتا الى أن " أمانة بغداد مستمرة بتنفيذ اعمالها المختلفة التي تضم مشاريع المتنزهات واكساء الشوارع وتطوير الأرصفة والساحات العامة الى جانب مشاريع البنى التحتية لخدمة المناطق التي تعاني من قدم وتهالك بنيتها التحتية ".وأضاف، أن "هناك خطط معدة لإكمال جميع الخدمات في العاصمة ، بعد ان اطلقت أمانة بغداد مشاريع نوعية في قطاع الصرف الصحي ومنها مشروع خدمة منطقة حي العدل عبر تنفيذ أنبوب بطريقة الحفر المخفي وباعتماد تقنيات حديثة من قبل دائرة مجاري بغداد"، مبينا أن "ملاكات دائرة مجاري بغداد تعمل على مد الانبوب بدءاً من محلتي 647 و645 لغاية محطة B3 يمر عبر طريق صلاح الدين للمرور السريع بطول 380 م وبقطر 1600 ملم بعمق 6 الى 8 م ".وأشار إلى أن "هذا المشروع هو واحد من عدة مشاريع تعمل على تنفيذها أمانة بغداد في مناطق مختلفة في العاصمة إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات المياه والمساحات الخضراء وتطوير الطرق والاستثمار ضمن خطط متكاملة لتطوير واقع مدينة بغداد بإشراف رئيس مجلس الوزراء بهدف تحقيق خدمات متميزة تلبي حاجة العاصمة الحبيبة بغداد ".