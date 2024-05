2024-05-20 21:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: بعث حجة الإسلام الشيخ محمد مهدي الناصري، اليوم الاثنين، برقية عزاء للسفير الإيراني، بمناسبة استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في حادثة تحطم مروحيتهم. وذكرت البرقية التي صدرت من حجة الإسلام الناصري الى سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد،...

The post حجة الإسلام الشيخ محمد مهدي الناصري يبرق للسفير الإيراني معزيا باستشهاد رئيسي ومرافقيه appeared first on شبكة اخبار الناصرية.