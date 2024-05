2024-05-20 21:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الاثنين، عزمه على حل مشاكل الدوام المزود والثلاثي، في مدارس ذي قار، خلال افتتاحه ثلاث مدارس حديثة في قضاء الغراف.وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “الابراهيمي افتتح ثلاث مدارس حديثة في قضاء الغراف”، مبيناً أن “المدارس...

The post نهاية [الدوام المزدوج] تقترب.. محافظ ذي قار يفتتح ثلاث مدارس حديثة في الغراف appeared first on شبكة اخبار الناصرية.