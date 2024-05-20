2024-05-20 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (20 ايار 2024)، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزراء المالية والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع شهد البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى".

كما ناقش الاجتماع، وفقا للبيان، "مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع بحث ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقانات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور".

وشهد الاجتماع، أيضاً، "تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع (أجّر وتملّك)، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن"، بحسب البيان.