2024-05-20 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، أن هذا الشهر سيكون اخر شهر يشهد تأخر رواتب موظفي كردستان، بعد موافقة حكومة الإقليم على تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وكذلك توطين الرواتب.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد قرار تسليم الإيرادات غير النفطية فإن حكومة الإقليم تبدي التزاما كاملا بتنفيذ جميع الشروط التي تطلبها بغداد في قانون الموازنة واتفاق الرواتب".

وأضاف إن "اتفاق الرواتب مفترض أن يسير بشكل طبيعي وانسيابي دون عراقيل كما يتم تأخير إرسال المستحقات كل شهر".

وبيّن إن "هناك جهات في بغداد لا تريد استقرار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتدفع باتجاه تأزيم الأوضاع بين الطرفين، ولكن نتوقع أن يكون هذا هو آخر شهر لتأخير إرسال المستحقات المالية".

ومؤخرا انضم المصرف العراقي للتجارة الى حملة توطين رواتب موظفي كردستان حيث سيقوم المصرف بتوطين رواتب 70% من الموظفين، اما المتبقين فسيتم توطين رواتبهم بين 5 مصارف مشاركة في مشروع حسابي، وفق مصادر مطلعة.

وقبل شهر من الان، وتحديدا في 24 نيسان الماضي، قرر مجلس وزراء كردستان "عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية"، وبالتالي وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها.