2024-05-20 21:00:09 - المصدر: منصة إيشان

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزيرة المالية، ووزيري التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأُقر خلاله خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وحسب بيان المكتب الإعلامي للسوداني الذي تلقته “إيشان”، فإن “الاجتماع شهد البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات […]

ظهرت المقالة العراق يقر خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية ويتجه لشركات أمريكية وبريطانية وسعودية أولاً على ايشان.